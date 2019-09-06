​ارتفاع أعداد ضحايا إعصار دوريان إلى 30 قتيلا في جزر الباهاما

ناساو - (أ ش أ):

أعلن رئيس وزراء جزر الباهاما، هوبير مينيس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" المدمر إلى 30 قتيلا، في هذه الجزر الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مينيس، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، الجمعة، " إن عدد القتلى ارتفع إلى 30"، مضيفا أن أكثر من 61 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية.

وكان المركز الأمريكي الوطني لرصد الأعاصير، أعلن أنه على الرغم من التراجع التدريجى لقوة الإعصار، إلا أنه من المتوقع أن يحافظ على قوته خلال الأيام المقبلة.

وسبب إعصار "دوريان" دمارا هائلا في جزر الباهاما، وأظهرت لقطات بثتها القناة من فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان ومبان مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب، واقتلعت الجدران أو الأسقف جزئيا في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل.