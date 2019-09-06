  • عاجل:"القاهرة 36".. تعرف على تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك وبيراميدز قصف لبنان الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    ​ارتفاع أعداد ضحايا إعصار دوريان إلى 30 قتيلا في جزر الباهاما

    09:25 ص الجمعة 06 سبتمبر 2019
    ​ارتفاع أعداد ضحايا إعصار دوريان إلى 30 قتيلا في جزر الباهاما

    إعصار دوريان

    ناساو - (أ ش أ):

    أعلن رئيس وزراء جزر الباهاما، هوبير مينيس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" المدمر إلى 30 قتيلا، في هذه الجزر الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية.

    وقال مينيس، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، الجمعة، " إن عدد القتلى ارتفع إلى 30"، مضيفا أن أكثر من 61 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية.

    وكان المركز الأمريكي الوطني لرصد الأعاصير، أعلن أنه على الرغم من التراجع التدريجى لقوة الإعصار، إلا أنه من المتوقع أن يحافظ على قوته خلال الأيام المقبلة.

    وسبب إعصار "دوريان" دمارا هائلا في جزر الباهاما، وأظهرت لقطات بثتها القناة من فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان ومبان مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب، واقتلعت الجدران أو الأسقف جزئيا في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل.

    هذا المحتوى من

    Asha
    إعصار دوريان إعصار الكوارث الطبيعية هوبير مينيس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان