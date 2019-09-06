حادث طعن بسكين أمام مدرسة بمرسيليا في فرنسا

(مصراوي)

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، الجمعة، أن امرأتين أصيبتا إثر هجوم بسكين على مدرسة في مدينة مرسيليا الساحلية، جنوبي البلاد.

وأعلنت الشرطة الفرنسية، توقيف شخص يشتبه في تنفيذه عملية الطعن، الساعة السادسة و40 دقيقة صباحا، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وبحسب المصادر الفرنسية، فإن دوافع هذا الهجوم المفاجئ في مرسيليا لا تزال مجهولة حتى الآن.

وهاجم الشخص المسلح، امرأة أمام المدرسة بسكين، ثم سدد لكمة قوية لامرأة أخرى، وعقب ذلك، لاذ بالفرار.

وذكر موقع "لا بروفانس" المحلي، أن المرأتين اللتين أصيبتا في الاعتداء جرى نقلهما إلى قسم الطوارئ في المستشفى.

وشهدت فرنسا هجمات إرهابية عدة، خلال السنوات الأخيرة، وتراوحت أساليب تنفيذ الاعتداءات بين التفجير والدهس وحوادث الطعن.

وفي الفترة الممتدة بين مارس 2012 وديسمبر 2018، أودت الهجمات الإرهابية في فرنسا بحياة 259 شخصا لقوا مصرعهم في 13 اعتداء.

وفي يوليو الماضي، تسلم النائب العام، المتخصص بمكافحة الإرهاب في فرنسا مهامه رسميا، ليرأس بذلك بنية قضائية جديدة، أنشأتها البلاد للتعامل مع التهديد الإرهابي المرتفع.