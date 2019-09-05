أمريكا تمنع رئيس الحزب الحاكم السابق في رومانيا من دخول أراضيها

واشنطن -(أ ش أ)

أصدرت الخارجية الأمريكية اليوم قرارا ينص على منع ليفيو دراجينى الرئيس السابق للحزب الديمقراطى الاجتماعى الحاكم في رومانيا من دخول الأراضي الأمريكية.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الخارجية الأمريكية أوضحت - في بيان أصدرته بهذا الصدد - أن منع دراجينى يأتي نظرا لتورطه في جريمة فساد خطيرة والحكم عليه بالسجن لمدة 3 اعوام ونصف العام .

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يعتبر بمثابة إشارة قوية وواضحة، مفادها أن الولايات المتحدة مازلت عند التزامها بمكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون فى رومانيا.

تجدر الإشارة إلى أن دراجيني كان يعتبر أقوى الشخصيات على الساحة السياسية في رومانيا حتى صدور الحكم بسجنه فى شهر مايو الماضي .