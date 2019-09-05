السعودية تدين التفجير الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول

الرياض - (أ ش أ)

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة للتفجير الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش بالقرب من منطقة للسفارات والمباني الحكومية في العاصمة الأفغانية كابول؛ أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأكد المصدر - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.. مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.