الصين تدعو كندا إلى إطلاق سراح المديرة التنفيذية لهواوي

أوتاوا - (أ ش أ)

دعت الحكومة الصينية نظيرتها الكندية إلى إطلاق سراح المديرة التنفيذية لشركة (هاواوي) الصينية في تعليقات بمناسبة تعيين السفير الكندي الجديد لدى البلاد، وفقا لشبكة "سي تي في" الكندية الإخبارية.

ونقلت شبكة (سي.تي.في.) الكندية الإخبارية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية - في مؤتمر صحفي - "في الوقت الحالي ، تواجه العلاقات الصينية الكندية صعوبات خطيرة". "نحث الجانب الكندي على التفكير في أخطائه، والتعامل بجدية مع موقف الصين وشواغلها ، وإطلاق سراح منج وان تشو على الفور والسماح لها بالعودة بسلام".

وقال إن الصين تأمل في أن يلعب المبعوث الجديد دومينيك بارتون دورا نشطا في إعادة العلاقات إلى "المسار الطبيعي" وأن يأخذ مخاوف الصين على محمل الجد. وقال إن كندا مسؤولة عن التوترات الحالية.

وتضررت العلاقات بين الصين وكندا بشدة عندما تم اعتقال منج وان تشو، المدير المالي لشركة هاواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا وابنة مؤسسها، في مطار فانكوفر في الأول من ديسمبر الماضي بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وأقال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو السفير السابق جون ماكالوم بعد أن قال إنه سيكون "عظيما" إذا تخلت الولايات المتحدة عن طلب التسليم الخاص بمنج. وهي مطلوبة من قبل الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال، وهي حاليا بكفالة في فانكوفر وتعيش في منزلها في انتظار إجراءات التسليم.

واحتجزت الصين كنديين للاشتباه في قيامهما بسرقة أسرار الدولة. ومُنع الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج ورجل الأعمال مايكل سبور من مقابلة المحامين وأفراد أسرهم منذ العاشر من ديسمبر.

وعمل بارتون ، المدير الإداري العالمي السابق لشركة الاستشارات ماكينزي وشركاه ، في آسيا لمدة 12 عاما وعمل في مجلس إدارة مؤسسة آسيا والمحيط الهادئ في كندا. وكان أيضا أستاذا مساعدا بجامعة تسينجهوا في بكين، وفقا لسير ذاتية على الإنترنت.

كما عينت الصين مبعوثا جديدا إلى كندا، كونج بيو. ترأس كونغ سابقا مكتب وزارة الخارجية لشؤون أمريكا الشمالية.