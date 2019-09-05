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    قتلى وجرحى من الحوثيين إثر مواجهات مع الجيش اليمني في "صعدة"

    05:53 م الخميس 05 سبتمبر 2019
    قتلى وجرحى من الحوثيين إثر مواجهات مع الجيش اليمني في "صعدة"

    ميليشيات الحوثي _أرشيفية

    عدن - (أ ش أ)

    قتل وأصيب العديد من ميليشيا الحوثي، اليوم الخميس، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية رازح بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

    ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبرنت" عن قائد اللواء السابع حرس حدود قوله "إن قواته أفشلت هجومًا للميليشيا الحوثية، بعد مواجهات في جبهة رازح".

    وأوضح القائد أن هجوم الحوثيين ركز على مواقع الجيش في التباب السود والقفير في منطقة الشرط بجبل الأزهور الاستراتيجي، أثناء محاولتها إعادة مواقعها التي خسرتها في وقت سابق، غير أنها باءت بالفشل.

    وأكد أن قوات الجيش أجبرت الميليشيات على الانسحاب والفرار باتجاه مواقعها السابقة في جبل الأذناب الاستراتيجي.

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    الحوثيون الحرب اليمنية صعدة

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