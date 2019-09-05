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    سوريا: إحباط هجوم كانت تخطط له خلايا "داعش" في دير الزور

    05:48 م الخميس 05 سبتمبر 2019
    سوريا: إحباط هجوم كانت تخطط له خلايا "داعش" في دير الزور

    قوات الجيش السوري

    دمشق - (أ ش أ)

    أفادت مصادر سورية بأن قوى الأمن الداخلي في ريف دير الزور الغربي، أفشلت هجومًا كان يستهدف مقري ديوان العدالة ومجلس دير الزور المدني ومخفرًا في بلدة الكسرة.

    وأضافت المصادر - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن قوى الأمن الداخلي في الكسرة، داهمت نقطتين في قرية حمّار العلي وبلدة الكسرة، كانت تتحصن بهما خلية لعناصر "داعش"، وألقي القبض عليهم وتمت مصادرة الأسلحة والأجهزة بحوزتهم.

    وقالت إن قوات الأمن وضعت يدها على عبوات ناسفة مجهّزة للتفجير، تصل أوزان البعض منها إلى 70 كيلوجرامًا.

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    الجيش السوري سوريا تنظيم داعش عبوات ناسفة

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