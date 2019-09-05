هل يؤثر رحيل جرينبلات على موعد إعلان صفقة القرن؟

القاهرة – مصراوي:

نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر بالبيت الأبيض، الخميس، أن استقالة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات لن تؤثر على موعد إعلان خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكرت أيضًا أن، بحسب الإدارة الأمريكية، أن رحيل جرينبلات لن يؤثر على موعد إعلان خطة السلام المعروفة بصفقة القرن، والمقرر إعلانها بعد الانتخابات الإسرائيلية في السابع عشر من سبتمبر الجاري.

وتحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن أن جرينبلات كان قد اتخذ قرارا بالتخلي عن منصبه بعد عامين من العمل، ولكنه ظل لمدة أطول.

وأعلن مسئول بارز بالإدارة الأمريكية، أن جرينبلات وهو أحد مهندسي خطة السلام الأمريكية بالشرق الأوسط، سوف يغادر منصبه في الأسابيع المقبلة.

ويقود مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر جهود الترويج للخطة بمساعدة جرينبلات، والسفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان.

وعملت المجموعة الثلاثية التي تجمعها الديانة اليهودية على خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمدة تتجاوز العامين.

وترفض السلطة الفلسطينية والفصائل أي خطة أمريكية للسلام تعرضها إدارة ترامب، حيث يعتبرها الفلسطينيون منحازة بشكل كامل لصالح دولة الاحتلال، وأطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على خطة السلام "صفعة القرن".