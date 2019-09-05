إطلاق اسم الرئيس التونسي الراحل على أحد شوارع قرطاج

ونس - أ ش أ

دشن الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، اليوم الخميس، شارعًا يحمل اسم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي بضاحية قرطاج، تخليدا لذكراه.

وأكد رئيس الجمهورية - في كلمة ألقاها بهذه المناسبة - أن تسمية هذا الشارع باسم الرئيس الراحل يهدف إلى تخليد ذكراه لمساهمته في بناء دولة الاستقلال وبناء أسسها، داعيًا القيادات الحزبية والمرشحين في الانتخابات الرئاسية المبكرة إلى العمل بالمبادئ التي ناضل من أجلها السبسي والمتعلقة بإعلاء شأن الدولة وخدمة الشعب بعيدًا عن المصالح الحزبية والفئوية.

ولفت إلى أن مسئولية رئاسة الجمهورية تتمثل في العمل من أجل توحيد كلمة التونسيين وآمالهم وخدمة مصالح البلاد وبناء مستقبل الأجيال القادمة.

وقد حضر موكب التدشين الرئيس التونسي الأسبق فؤاد المبزع، ووالي تونس الشاذلي بوعلاق، وبعض أفراد عائلة الرئيس الراحل، وعدد من أعضاء المجلس البلدي بقرطاج.

يذكر أن الرئيس الباجي قايد السبسي قد وافته المنية يوم 25 يوليو الماضي إثر إصابته بوعكة صحية حادة.