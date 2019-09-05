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    مقتل جندي أمريكي إثر انفجار في العاصمة الأفغانية كابول

    04:07 م الخميس 05 سبتمبر 2019
    مقتل جندي أمريكي إثر انفجار في العاصمة الأفغانية كابول

    انفجار في كابول

    بروكسل - أ ش أ

    أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، مقتل جندي أمريكي إثر انفجار في العاصمة الأفغانية كابول.

    ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، دون المزيد من التفاصيل.

    وكانت حركة "طالبان" الأفغانية، قد أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار الضخم الذي وقع في العاصمة "كابل" بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 42.

    هذا المحتوى من

    Asha
    انفجار كابول حلف شمال الأطلسي الناتو مقتل جندي أمريكي

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