جريفيث: ندعم الجهود السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

نيويورك - أ ش أ

قال مارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، إنه يدعم المحادثات التي تجري في جدة تحت رعاية المملكة العربية السعودية؛ لإنهاء الأزمة اليمنية في الجنوب.

ودعا جريفيث - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأوردتها قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس - المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية إلى اغتنام هذه الفرصة؛ لتسوية الخلافات بالطرق السلمية.