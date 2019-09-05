جريفيث: ندعم الجهود السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية
04:04 م الخميس 05 سبتمبر 2019
نيويورك - أ ش أ
قال مارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، إنه يدعم المحادثات التي تجري في جدة تحت رعاية المملكة العربية السعودية؛ لإنهاء الأزمة اليمنية في الجنوب.
ودعا جريفيث - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأوردتها قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس - المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية إلى اغتنام هذه الفرصة؛ لتسوية الخلافات بالطرق السلمية.
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