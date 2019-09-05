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    أردوغان يهدد أوروبا: "المنطقة الأمنة" في سوريا أو فتح الباب أمام المهاجرين

    02:29 م الخميس 05 سبتمبر 2019
    أردوغان يهدد أوروبا: "المنطقة الأمنة" في سوريا أو فتح الباب أمام المهاجرين

    رجب طيب إردوغان

    القاهرة (مصراوي)

    هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، بإعادة فتح الطريق أمام المهاجرين إلى أوروبا، إذا لم تحصل أنقرة على الدعم الكافي لخطتها لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، بحسب بي بي سي.

    وقال أردوغان، اليوم، إن حكومته تريد إعادة توطين مليون لاجئ، من أصل ثلاثة ملايين ونصف مليون سوري لجأوا إلى تركيا منذ بداية الحرب، في المنطقة الآمنة.

    هذا ويسعى أردوغان إلى أن تكون المنطقة الآمنة على حدوده مع سوريا، بمثابة عازل بين الحدود التركية وبين قوات حماية الشعب الكردي التي تعتبرها أنقرة "جماعة إرهابية".

    أردوغان أوروبا سوريا المهاجرين الحرب السورية

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