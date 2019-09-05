هونج كونج: سحب مشروع القانون المثير للجدل صادر من حكومتنا لا من بكين

هونج كونج- (د ب أ):

قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، الخميس، إن سحبها المفاجئ لمشروع قانون، أدى لوقوع اضطرابات في المدينة لأسابيع، صادر من حكومتها وليس من بكين.

وقالت لام للصحفيين " القرار صادر عن حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة مثلما أصدرت قرار طرح مشروع القانون. الحكومة هى التي طرحت مشروع القانون وقدمته وسحبته".

وأضافت أن قرارها جاء بعد مشاورات مع مجموعة مختلفة من الشخصيات، تشمل أشخاصا من خلفيات سياسية مختلفة أو لديهم آراء مختلفة بشأن هذه القضية"، موضحة أن ذلك كان" الوقت الأفضل" لسحب مشروع القانون.

ومع ذلك، أشارت إلى أنه تم اتخاذ قرارها بموافقة بكين.

وينص مشروع القانون على السماح لسكان هونج كونج بالمثول للمحاكمة في البر الرئيسي الصيني وفقا لكل قضية على حدة.