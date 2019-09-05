الدفاع المدني العراقي: العثور على 20 جثة لعناصر من داعش في وسط الموصل

الموصل(العراق)- (د ب أ):

كشف مصدر في دائرة الدفاع المدني بمحافظة نينوى العراقية، الخميس، عن العثور على 20 جثة متفسخة تعود لعناصر داعش وسط البلدة القديمة بالموصل- 400 كم شمال بغداد.

وقال العقيد طارق خالد من الدفاع المدني: "تم العثور على الجثث بشكل كامل بين الانقاض في منطقة الشهوان بالبلدة القديمة وسط الموصل بعد قرابة عامين على تحريرها".

وأضاف أن "جميع الجثث تعود لعناصر تنظيم داعش كانوا قتلوا خلال معارك تحرير المدينة".

كانت القوات الأمنية عثرت أول أمس الثلاثاء على مقبرة جماعية ضمت رفات 13 سيدة موصلية تم قتلهن على يد تنظيم داعش في ناحية الشورة- 60 كم جنوب الموصل.