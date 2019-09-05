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روسيا تدرس دعم صناعة النفط الإيرانية

12:08 م الخميس 05 سبتمبر 2019
روسيا تدرس دعم صناعة النفط الإيرانية

ألكسندر نوفاك

موسكو- (د ب أ):

ذكر وزير الطاقة الروسي، أليكسندر نوفاك، الخميس، أن موسكو تدرس تقديم المزيد من الدعم لصناعة النفط بدولة إيران الحليفة والتي أصيبت بالشلل جراء العقوبات الأمريكية.

وقال نوفاك للصحفيين في منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق البلاد، إن الدعم هو "أساسي لتنمية قطاع النفط"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وذكر وزير الطاقة الإيراني رضا أرداكانيان لوسائل الإعلام الإيرانية أوائل الأسبوع الجاري بعد لقاء مع نوفاك في موسكو أن الجانب الروسي كان قد أعرب عن الاهتمام باستثمار عشرة مليارات دولار في مشاريع النفط الإيرانية.

يذكر أن الاقتصاد الإيراني تضرر جراء العقوبات الأمريكية. وتتهم الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية بالسعي لبناء سلاح نووي. وتحرص الولايات المتحدة على حماية حليفتها إسرائيل الخصم الإقليمي لإيران.

ويعاني الاقتصاد الروسي أيضا جراء العقوبات الغربية خصوصا من الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

أليكسندر نوفاك صناعة النفط الإيرانية روسيا العقوبات الأمريكية

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