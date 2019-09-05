7 من المُفرج عنهم من طاقم الناقلة البريطانية يُغادرون إيران

ستوكهولم- (د ب ا):

قالت شركة الشحن المالكة للناقلة ستينا إمبيرو، الخميس، إن 7 من أفراد طاقم الناقلة البريطانية التي احتجزتها إيران في يوليو الماضي جرى الإفراج عنهم وفي طريقهم الآن إلى " مكان أمن".

وقال إريك هانيل، المدير التنفيذي لشركة الشحن ستينا بولك، ومقرها السويد: "إنهم الآن في طريقهم لمكان أمن حيث سينضمون لأفراد أسرهم. وسوف يخضعون لفحوصات طبية قبل أن يتم إعادتهم لبلادهم في أقرب فرصة".

وأضاف هانيل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأشخاص السبعة في طريقهم إلى دبي، موضحًا أن الشركة لن تفصح عن أسماء أي من أفراد طاقم الناقلة.

من ناحية أخرى، لم ترد معلومات حول الإفراج المحتمل عن الناقلة من ميناء بندر عباس الإيراني.