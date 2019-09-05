الإعصار دوريان يبلغ الفئة الثالثة مع اقترابه من السواحل الأمريكية

واشنطن- (أ ف ب):

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أنّ الإعصار دوريان، الذي اجتاح جزر الباهاماس مخلّفاً دماراً كارثياً في الأرخبيل ويتّجه الآن إلى السواحل الأمريكية، اشتدّت قوّته الأربعاء ليبلغ الفئة الثالثة تصاحبه رياح بلغت سرعتها 185 كيلومترًا في الساعة.

والإعصار الذي خلّف 20 قتيلاً على الأقلّ في الباهاماس يتّجه صوب الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة حيث بدأت آثاره بالظهور.

وفي الساعة 3:00 بتوقيت جرينتش كان دوريان على بعد حوالي 170 كيلومترًا جنوب مدينة تشارلستون الساحلية في ولاية كارولاينا الجنوبية، ويتقدّم بسرعة تناهز حوالي 11 كيلومترًا في الساعة.

ويتم قياس قوة الأعاصير على مقياس سافير-سيمسون المؤلف من 5 درجات تصاعدية.

وفي ناساو أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، أنّ الحصيلة المؤقتة لضحايا الإعصار بلغت 20 قتيلاً، معربة في الوقت نفسه عن خشيتها من أن يكون العدد الحقيقي للقتلى أكبر بكثير.

وخلّف الإعصار دماراً غير مسبوق في الأرخبيل ولا سيّما بسبب سرعة الرياح العاتية التي رافقته والبطء الشديد في تقدّمه ممّا جعل المناطق التي اجتاحها تغرق في الفيضانات. وبلغت كميّة الأمطار التي هطلت خلال الإعصار 76 سنتيمترًا.

وبحسب رئيس الوزراء هوبيرت مينيس فإن نسبة الدمار في مدينة مارش هاربور، كبرى مدن أرخبيل أباكوس، بلغت حوالى 60 بالمائة.