إندونيسيا تعيد خدمة الانترنت في مناطق بإقليم بابوا بعد انحسار الاحتجاجات

جاكرتا - (د ب ا):

أعلن مسؤول إندونيسي اليوم الخميس أنه تم إعادة خدمة الانترنت في معظم المناطق الواقعة بأقصى شرق إقليم بابوا، وذلك بعد انحسار الاحتجاجات التي استمرت أكثر من أسبوعين.

وكانت السلطات قد قطعت خدمات الانترنت في إقليمي بابوا وويست بابوا في 21 أغسطس الماضي في محاولة لاستعادة النظام، عقب أن أضرم المتظاهرون النار في مباني وهاجموا قوات الأمن.

وقال فرديناندوس سيتو المتحدث باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بناء على التنسيق مع السلطات المعنية، نحن نرى أن الوضع الأمني يعود لطبيعته".

وأضاف أنه من المتوقع إعادة خدمات الانترنت لـ 13 منطقة بالإقليم، كان قد تم وقف الانترنت بها.

وكان خمسة أشخاص على الأقل قد لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات، التي بدأت في 19 أغسطس الماضي، وساهم في إشعالها التعامل العرقي والحاد من جانب قوات الأمن لطلاب بابوا في جزيرة جاوة.

وكانت قوات الشرطة قد اقتحمت مهجعا للطلاب بمدينة سورابايا، ثاني أكبر المدن الإندونيسية، واحتجزت لفترة قصيرة 43 طالبا على خلفية ما تردد عن إهانتهم للعلم الإندونيسي.

وشهد الأسبوعان الماضيان تنظيم الآلاف من المواطنين مسيرات في الشوارع بالإقليمين، حيث رددوا شعارات مثل " حرروا بابوا".

ويشار إلى أن المنطقة تشهد حركة انفصالية محدودة منذ ستينيات القرن الماضي.