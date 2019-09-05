انفجار يهز العاصمة الأفغانية بالقرب من مقر الناتو

كابول - (د ب ا):

هز اليوم الخميس انفجار ضخم العاصمة الأفغانية كابول بالقرب من مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن الانفجار وقع نحو الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي ( 0530 بتوقيت جرينتش).

ويشار إلى أن مقر مهمة الدعم الحازم التابعة للناتو يقع بالقرب من موقع التفجير.

ولم ترد معلومات فورية حول الخسائر البشرية المحتملة.

وأظهرت الصور من موقع الانفجار تصاعد أعمدة دخان أبيض في السماء.