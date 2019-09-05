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الصين: محادثات تجارية مع الولايات المتحدة في واشنطن الشهر المقبل

04:19 ص الخميس 05 سبتمبر 2019
الصين: محادثات تجارية مع الولايات المتحدة في واشنطن الشهر المقبل

المحادثات تجارية مع الولايات المتحدة

بكين/واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن محادثات تجارية مع الولايات المتحدة ستجرى في واشنطن في أكتوبر المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباءعن بيان للوزارة أن محادثات رفيعة المستوى على مستوى العمل ستجرى في منتصف سبتمبر تمهيدا لمحادثات كبرى في أوائل الشهر المقبل.

وتابعت أن الجانبين اتفقا خلال اتصال هاتفي صباح اليوم الخميس بين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو خه، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين على اتخاذ إجراءات وجهود مشتركة لتهيئة الظروف للمفاوضات.

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