سنغافورة: التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تهدد بتمزيق الاقتصاد العالمي

سنغافورة/واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الاتصالات والمعلومات السنغافوري إس إسواران إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تهدد بتمزيق الاقتصاد العالمي.

ووصف إسواران في تصريحات لتلفزيون بلومبرج كلا من الولايات المتحدة والصين بأنهما شريكان مهمان لسنغافورة.

وأضاف أن بلاده تحاول الدخول في شركات مع الدول التي تتشابه في طريقة التفكير معها ، "وسط أجواء مناهضة للعولمة".