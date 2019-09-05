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سنغافورة: التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تهدد بتمزيق الاقتصاد العالمي

03:36 ص الخميس 05 سبتمبر 2019
سنغافورة: التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تهدد بتمزيق الاقتصاد العالمي

التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

سنغافورة/واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الاتصالات والمعلومات السنغافوري إس إسواران إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تهدد بتمزيق الاقتصاد العالمي.

ووصف إسواران في تصريحات لتلفزيون بلومبرج كلا من الولايات المتحدة والصين بأنهما شريكان مهمان لسنغافورة.

وأضاف أن بلاده تحاول الدخول في شركات مع الدول التي تتشابه في طريقة التفكير معها ، "وسط أجواء مناهضة للعولمة".

سنغافورة الولايات المتحدة الاقتصاد العالمي الصين
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