روحاني يعلن بدء المرحلة الثالثة للانسحاب من الاتفاق النووى

طهران - (د ب ا)

أعلن الرئيس الأيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء أن البرنامج النووي لبلاده سوف يكون" بدون حدود" عندما يتم يوم الجمعة إطلاق المرحلة الثالثة للانسحاب من الاتفاق النووى الموقع مع القوى العالمية فى عام 2015

وقال روحاني:" فى المرحلة الثالثة، سوف تبدأ وكالة الطاقة النووية الإيرانية يوم الجمعة تطبيق كل شئ مطلوب لتوسيع نطاق التكنولوجيا النووية المحلية والأبحاث العملية بدون حدود".

ومع ذلك، أكد روحاني، أن أطراف الاتفاق النووي سوف يكون أمامها مهلة شهرين آخرين للتطبيق الكامل لبنود الاتفاق، وفى حال حدوث ذلك، فإن إيران سوف تعكس مسارها أيضا، وتعود إلى تطبيق الاتفاق.

ولم يكشف روحاني عن الكيفية التي سوف تتحرك وفقها وكالة الطاقة النووية الإيرانية يوم الجمعة، وقد انسحبت إيران بالفعل جزئيا من الاتفاق النووي في وقت سابق من العام الجاري، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه فى عام 2018