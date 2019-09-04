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إضراب جديد لطياري "ريان إير" البريطانية

08:30 م الأربعاء 04 سبتمبر 2019
إضراب جديد لطياري "ريان إير" البريطانية

إضراب جديد لطياري ريان إير البريطانية

لندن - (د ب أ)

قرر طيارو شركة "ريان إير" البريطانية بدء إضراب جديد عن العمل لمدة سبعة أيام، وذلك حسبما أفادت نقابة Balpa للطيارين، مساء اليوم الأربعاء.

ولم يؤد إضراب سابق لمدة خمسة أيام إلى دخول الطرفين في مفاوضات جديدة بين الشركة وممثلي الطيارين.

ودعت النقابة أعضاءها إلى الدخول في إضراب لعدة أيام، لأول مرة مطلع أغسطس المنصرم، وذلك في إطار النزاع مع الشركة بشأن رواتب التقاعد والأجور وقضايا أخرى.

ريان اير اضراب الطيارين الخطوط البريطانية

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