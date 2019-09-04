قيادات من السعودية والإمارات في باكستان لتهدئة الأزمة مع الهند حول كشمير

إسلام آباد - (أ ش أ)

وصل كل من وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد؛ لتهدئة التوتر بين باكستان والهند، على خلفية أزمة كشمير.

وذكرت قناة "جبو" الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن زيارة الوزيرين ستستمر لمدة يوم واحد ويشمل على عقد لقاءات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية، كما سيلتقي الوزيران أيضا قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، ومسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى.

وأشارت القناة الباكستانية إلى أن السفارة السعودية في إسلام آباد أعلنت إنه سيتم خلال الزيارة مناقشة العلاقات الباكستانية مع البلدين، إلى جانب الوضع في المنطقة بما في ذلك إقليم كشمير وأفغانستان، فضلًا عن الشئون الدولية.