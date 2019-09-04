حزب الكتائب اللبنانية: قرارات الحرب والسلم والدفاع عن البلاد مسئولية الدولة وحدها

بيروت - (أ ش أ)

أكد حزب الكتائب اللبنانية أن مسئولية الدفاع عن البلاد، تقع على عاتق الدولة اللبنانية وحدها، ودون مشاركة لها في قرارات الحرب والسلم، شأنها في ذلك شأن كافة القرارات المصيرية المتعلقة بسيادة البلاد وحريتها وأمنها واستقرارها.

وأعرب حزب الكتائب اللبنانية برئاسة النائب سامي الجميل – في ختام اجتماع المكتب السياسي للحزب اليوم – عن رفضه لما سماه "وقوف الدولة في موقف المتفرج" إزاء التطورات العسكرية عند الحدود اللبنانية الجنوبية، خلال الاشتباكات وتبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل.

واعتبر أن حزب الله قام بـ "مصادرة السيادة الوطنية اللبنانية".. مشددا على أن الدولة اللبنانية هي المعنية وحدها ودون سواها بأمن شعبها وحمايته.

ونفذ حزب الله يوم الأحد الماضي عملية عسكرية أسفرت عن تدمير مدرعة إسرائيلية عند طريق مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية الحدودية، وذلك ردا على الاعتداء الذي نفذته إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية باستخدام طائرتين من دون طيار قبل نحو 10 أيام، إلى جانب مقتل اثنين من عناصر الحزب في سوريا جراء غارة جوية إسرائيلية.

ورد الجيش الإسرائيلي بشن هجوم مضاد ومكثف بالمدفعية على بلدات في الجنوب اللبناني، على نحو أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة في عدد من المناطق الزراعية في نطاق قرى مدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي البلاد.