  • عاجل:القضاء الإداري يقضي بتأييد نظام "التابلت" بالثانوية العامة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قصف لبنان الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    قايد صالح: بعض الأحزاب السياسية تطالب بالتّفاوض مع المؤسسة العسكرية

    05:37 م الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    قايد صالح: بعض الأحزاب السياسية تطالب بالتّفاوض مع المؤسسة العسكرية

    قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

    الجزائر - (د ب أ)

    قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إن بعض الأحزاب السياسية ببلاده تطالب بالتحاور، بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية، اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات.

    واعتبر صالح أن الأزمة ببلاده يجب أن تحل بعيدا عن تقليد الدّول التي مرّت بتجارب مشابهة لما تعيشه الجزائر اليوم، قائلا " الجزائر بتاريخها العريق وبشعبها الأبي وبمواقفها الريادية الثابتة هي من تكون دائما القدوة وليس العكس".

    قايد صالح الجيش الجزائري الأحزاب الجزائرية

    الخبر التالى:

    السلطة الفلسطينية بدأت "الانفكاك التدريجي" عن إسرائيل وسط "حرب مالية"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان