واشنطن: 15 مليون دولار مكافأة لمن يبلغ عن أنشطة الحرس الثوري الإيراني

القاهرة – مصراوي:

أعلن المبعوث الأمريكي لإيران برايان هوك عقوبات جديدة على إيران، وذلك في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.

وأشار إلى أن العقوبات تشمل 16 كيانا و10 أفراد وتضع 11 سفينة على قائمة سوداء، كما أوضح أن الولايات المتحدة سوف تواصل الضغوط على إيران وحرمانها من مواردها التي "تستخدم في تمويل الإرهاب".

تابع هوك في حديثه "الحرس الثوري الإيراني استخدم شبكة لنقل نفط بمئات الملايين من الدولارات خلال العام الأخير لسوريا وحزب الله وجهات أخرى".

كما أوضح أن الولايات المتحدة رصدت مكافأة بقيمة 15 مليون دولار لكل من يبلغ عن أنشطة متعلقة بالحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه واشنطن جماعة إرهابية.

وتطرق هوك إلى المحاولات الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران وذلك بعد الانسحاب الأمريكية، وثال إن طهران "تمارس سياسة الابتزاز النووي في المحادثات مع الغرب".

لكنه عاد وكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في التوصل لاتفاق نووي جديد مع طهران، وذلك بعدما أرجع ترامب الانسحاب من الاتفاق إلى أنه لا يضمن منع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وطالب هوك الدول التي فضّلت الاستمرار في الاتفاق النووي مع إيران بضمان حماية أمنها الإقليمي.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية فإن من بين المستهدفين وزيرا إيرانيا سابقا للنفط وابنه.

وأضافت أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية "أدريان داريا" التي تجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها في يوليو الماضي.