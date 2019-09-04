مقتل 13 شخصا إثر اصطدام قاربين بنهر النيل في جنوب السودان

جوبا - (د ب أ):

قتل 13 شخصا على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال، إثر اصطدام قاربي ركاب وانقلابهما في نهر النيل بدولة جنوب السودان، حسبما قال مسؤولون اليوم الأربعاء.

وقال اتونج كول مانيانج وزير إعلام ولاية جونجلي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن ستة أشخاص أصيبوا عندما اصطدم القاربان بالقرب من بلدة بور في الولاية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح كول مانيانج أن كل قارب كان يحمل 45 شخصا.

وأضاف الوزير أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث للبحث عن ناجين، بينما تقوم السلطات بالتحقيق في سبب الحادث.