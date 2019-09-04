المبعوث الأممي يحذر من توسع العنف إلى مناطق جديدة في ليبيا

القاهرة – مصراوي:

حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، من توسيع العنف في البلاد إلى مناطق جديدة، لافتًا إلى أن قصف المطارات مسألة كارثية، وعلى الأمم المتحدة إدانتها.

وأضاف في كلمته، خلال جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا، الأربعاء، أن هجوم الجيش الليبي على طرابلس أوقف العملية السياسية.

وأطلق المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات الإرهابية، والموالية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

ويتهم المشير حفتر حكومة الوفاق بالتعاون مع ميليشيات إرهابية لإحكام سيطرتها على العاصمة، بينما يرى السراج أن الجيش الوطني يعرقل سير العملية السياسية في البلاد.