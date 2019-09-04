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    إيران تفرج عن 7 من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة

    04:07 م الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    إيران تفرج عن 7 من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة

    المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي

    طهران - (د ب أ):

    أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء أنه تم الإفراج عن سبعة من طاقم السفينة البريطانية المحتجزة المؤلف من 23 شخصا.

    ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "اسنا" عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي القول إنه على الرغم من أن الناقلة انتهكت القواعد المحلية، إلا أن السلطات" ليس بينها وبين قبطان وطاقم الناقلة مشكلة".

    وأضاف" هم أحرار ويمكنهم العودة لبلادهم".

    وأوضح المتحدث أن قبطان الناقلة ستينا إمبيرو هو من اختار السبعة أشخاص، وهم من الهند وروسيا ولاتفيا.

    وبالنسبة للناقلة، قال موسوي إن محكمة بمدينة بندر عباس هي التي سوف تقرر مصيرها.

    وكانت إيران قد احتجزت الناقلة في مضيق هرمز في منتصف تموز/يوليو .

    عباس موسوي وزارة الخارجية الإيرانية السفينة البريطانية المحتجزة

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