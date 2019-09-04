العراق: تحديد موعد جديد لافتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا

بغداد - أ ش أ

كشف عضو مجلس محافظة الأنبار العراقية فرحان محمد الدليمي عن تحديد موعد جديد لافتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا الواقع غربي الأنبار، ليكون 10 سبتمبر الجاري بدلًا من 7 سبتمبر.

وأوضح الدليمي - في تصريح أوردته قناة (السومرية) العراقية اليوم الأربعاء - أن سبب تغيير الموعد يعود إلى وجود أعمال لم تُنجز حتى الآن ، ما دعا الجهات المعنية إلى تمديد فترة العمل لإنجاز المشروع.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية المركزية تتابع عمليات الإنجاز ، وتعمل على الإسراع في افتتاح المنفذ بعد إنجاز معظم مراحل المشروع.

وكانت الحكومة السورية قد دعت العراق أكثر من مرة إلى تكثيف الجهود لإعادة فتح المنفذ الحدودي بين البلدين، والذي يمتد من قضاء القائم في الجانب العراقي إلى مدينة البوكمال على الطرف السوري.