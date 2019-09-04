وصول وزيرين سعودي وإماراتي إلى باكستان لبحث أزمة كشمير

القاهرة – مصراوي:

وصل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، برفقة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إلى باكستان، الأربعاء، لبحث التطورات في إقليم كشمير، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ورحب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، على حسابه عبر "تويتر": "وزيرا خارجية الإمارات والسعودية سيصلان باكستان اليوم لبحث هذا الوضع الخطير حول إقليم كشمير، فيما دعا البرلمان الأوروبي أسوة بالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، إلى إلغاء حظر التجول في ولاية جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند".

وقالت السلطات في باكستان إن زيارة الجبير وابن زايد تستغرق يومًا واحدًا لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وقائد أركان الجيش الفريق أول قمر باجوا، ووزير الخارجية شاه محمود قريشي، حول سبل تعزيز العلاقات ما بين البلدان الثلاثة، ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، والمستجدات على الساحة الكشميرية.