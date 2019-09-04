الجيش اليمني يحرر مواقع باقم شرق محافظة صعدة

عدن - أ ش أ

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، مدعومة بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية اليوم من تحريرعدد من المواقع في باقم شرق محافظة صعدة، بعد هجوم مباغة على مواقع تتمركز بها عناصر مليشيا الانقلاب الحوثي.

وقال قائد محور ازال العميد كنعان الأحصب - في تصريح أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) - إن "أبطال الجيش الوطني مدعومين بمدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية قاموا بعملية مضادة ومباغته على مواقع عناصر المليشيا، بعد محاولتها تنفيذ عملية تسلل على مواقع الجيش الوطني، وتمكنوا من تحرير عدد من المواقع والتباب شرق قرية آل مزهر".

وأضاف أن العملية أسفرت عن إصابة وجرح العشرات من عناصر المليشيا وفرار ما تبقى منهم واغتنام الجيش الوطني أسلحة خفيفة ومتوسطة، موكداً أن المعارك مستمرة ضد مليشيا الانقلاب الحوثي حتى تتخلص البلاد من هذه الجماعة التي دمرت الوطن شعباً وانساناً.