الرئاسة الأفغانية: قلقون من عواقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان

كابول - أ ش أ

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي، اليوم الأربعاء، عن قلق حكومة بلاده من عواقب الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، وذلك بعد يومين من إطلاع المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد الرئيس أشرف غاني على تطورات الأوضاع.

وقال صديقي - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية - إن الحكومة الأفغانية تريد توضيحا بشأن مسودة الاتفاق لدراسة عواقبه ومنع وقوع مخاطره، مؤكدا في الوقت ذاته أنها تدعم أي تقدم في عملية السلام يضمن تحقيق الاستقرار الدائم وإنهاء الحرب في البلاد.

وكان خليل زاد قد أعلن - في وقت سابق - أن الولايات المتحدة الأمريكية وحركة "طالبان" قد توصلتا إلى اتفاق من حيث المبدأ لكنه أضاف أن مسودة الاتفاق تحتاج إلى موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.