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    الملك سلمان يستقبل السفير المصري بالسعودية

    01:26 م الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    الملك سلمان يستقبل السفير المصري بالسعودية

    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

    القاهرة - مصراوي:

    استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العاهل السعودي، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، سفير مصر ناصر حمدي، الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

    حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، تميم بن عبد العزيز السالم.

    الملك سلمان السفير المصري بالسعودية قصر السلام بجدة ناصر حمدي

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