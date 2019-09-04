الملك سلمان يستقبل السفير المصري بالسعودية

القاهرة - مصراوي:

استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العاهل السعودي، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، سفير مصر ناصر حمدي، الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، تميم بن عبد العزيز السالم.