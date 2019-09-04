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    زعيمة هونج كونج تعلن سحب مشروع القانون الذي أثار أزمة الاحتجاجات

    11:41 ص الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    زعيمة هونج كونج تعلن سحب مشروع القانون الذي أثار أزمة الاحتجاجات

    كاري لام

    القاهرة- مصراوي:

    أفادت وكالة رويترز، بأن زعيمة هونج كونج، كاري لام، أعلنت سحب مشروع القانون الذي أثار أزمة الاحتجاجات.

    ونفت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج الثلاثاء، وجود نية في الاستقالة، وذلك بعد تسريب تسجيل صوتي لها تقول فيه إنها تريد مغادرة منصبها، وجددت الصين بدورها دعمها لها، وذلك بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة منذ ثلاثة أشهر.

    وقالت لام في مؤتمر صحفي أمس: "قلت لنفسي مراراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية إن علينا أنا وفريقي أن نبقى لمساعدة هونج كونج".

    وأكدت أنها "لم تفكر حتى في بحث استقالتها مع الحكومة الصينية التي تملك السيادة على المنطقة التي تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية".

    واعتبرت لام أن تسريب التسجيل "غير مقبول"، ورفضت الاتهامات التي تقول إنها وحكومتها دبرت تسريب التسجيل.

    كاري لام هونج كونج الصين احتجاجات هونج كونج

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