العراق يضع حجر الأساس لمشروع عملاق لاستثمار الغاز في محافظة البصرة

البصرة (العراق) - (د ب أ):

صرح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان اليوم الأربعاء بأن وزارة النفط ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية وتقليص نسبة الحرق والطاقة المهدورة إلى الحد الأدنى .

وقال الغضبان خلال احتفالية نظمتها وزارة النفط لوضع حجر الأساس لمشروع مجمع تسييل الغاز الطبيعي في محافظة البصرة: "هذا المشروع يعزز من قدرة شركة غاز البصرة من استثمار ما نسبته 40% من إنتاج الغاز في حقل أرطاوي وصولا إلى رفع معدلات الانتاج للشركة من الغاز المستثمر إلى 4ر1 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم من جميع الحقول المستثمرة في جولة التراخيص الأولى، وهي الرميلة الشمالية والزبير وغرب القرنة 1".

وأضاف أن "المشروع يعد من المشاريع الواعدة المهمة لتعزيز الإنتاج الوطني من الغاز لرفد الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية وبما يحقق توليد 1500 ميجا واط، إضافة إلى زيادة معدلات إنتاج الغاز السائل LPG الذي بدوره سوف يُسهم في تحقيق إيرادات مالية من خلال تصدير الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي، فضلا عن التقليل من التلوث البيئي وإيقاف حرق الغاز بنسبة كبيرة".

على الصعيد نفسه قال مدير عام شركة غاز الجنوب حيان عبدالغني: "المشروع هو منشأة جديدة تم تصميمها وفق أحدث المواصفات العالمية الحديثة، تتكون من وحدتين لمعالجة الغاز الحامضي، وأن هاتين الوحدتين تضيفان 400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم لإنتاج شركة غاز البصرة".

وأضاف أن "المشروع يتضمن أيضا تركيب 3 خطوط أنابيب، ومرافق استخراج NGL جديدة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المرافق القديمة".

من جانبه قال مدير شركة غاز البصرة فراتس كلاب: "بدأت شركة غاز البصرة في عمليات تطوير وتحديث للعديد من المرافق في شركة غاز البصرة وفي مجمع الخزن والتصدير في أم قصر كذلك مشروع التبريد LPG، فضلا عن إجراء التحسينات المختلفة في خور الزبير ومحطات إضافية لضغط الغاز في المنبع وخطوط الأنابيب ضمن زيادة الطاقة الاستيعابية لكميات الغاز التي سيضيفها معمل البصرة لتسييل الغاز الذي من المتوقع بدء تشغيل الوحدة الانتاجية الأولى به في نهاية عام 2021، وسيتبع ذلك تشغيل الوحدة الثانية".

وأضاف أن "مجمع البصرة لتسييل الغاز الطبيعي الجديد سيتضمن إنشاء 14 محطة كبس، وأكثر من 150 قطعة من المعدات، بالإضافة إلى قِطَع المعدات المستخدمة لقياس الهواء المضغوط ومعالجة المياه".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد: "هذا المشروع يأتي ضمن خطط الوزارة وشركة غاز البصرة لاستثمار كميات جديدة من الغاز المصاحب للعمليات النفطية بطاقة 400 مقمق في اليوم تضاف إلى الانتاج الوطني".

وأوضح أن "الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع جديدة لاستثمار الغاز المصاحب والحر في محافظات البصرة وميسان وذي قار والأنبار وديالى، بالاتفاق مع شركات عالمية رصينة بالتعاون والإسناد من الجهد الوطني المتمثل بشركات الوزارة ، وأن العراق يهدف إلى تعزيز موقعه كبلد منتج ومصدر للغاز".