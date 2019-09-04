"فيات كرايسلر" تخطط لوقف إنتاج سيارات فيات الصغيرة بأمريكا الشمالية

واشنطن (د ب أ)

تعتزم شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية "فيات كرايسلر" وقف إنتاج السيارات الصغيرة طراز "فيات 500" و"فيات 500 إي" في أمريكا الشمالية، في أحدث خطوة من جانب الشركة للحد من استثماراتها في سوق السيارات الأمريكية التي تعاني الانكماش.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، فإنه مع وقف إنتاج السيارتين في مصنعها بمدينة "تولوكا" المكسيكية فإنه سيظل لديها مخزون معروض للبيع حتى العام المقبل. ولم تكشف الشركة عن الطرز التي سيتم إنتاجها في المصنع بعد وقف إنتاج السيارتين الصغيرتين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "فيات كرايسلر "ستواصل بيع الفئات الأكبر من هذه السيارات وهي "فيات 500 إكس" و"فيات 500 إل" و"123 سبايدر" في الولايات المتحدة, مضيفة أنه مع وقف بيع سيارات فيات الصغيرة في أمريكا الشمالية، فإن الشركة تنهي 8 سنوات من محاولات إيجاد مكان لهذه السيارات في السوق الأمريكية لتعود إلى التركيز على السيارات الأكبر حجما والأعلى ربحية مثل الشاحنة الخفيفة "رام" والسيارات "جيب" من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (suv).

وبحسب بلومبرج فإن "فيات" عادت إلى السوق الأمريكية عام 2011 بالرهان على السيارة الإيطالية "الصغيرة" لمنافسة السيارة البريطانية "ميني كوبر" وفي الوقت نفسه مساعدة إدارة الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت باراك أوباما في تنفيذ تعهدها بمساعدة أي أمريكي في شراء سيارات صغيرة أقل استهلاكا للوقود.

ورغم الحملة التسويقية القوية فإن مبيعات السيارات من طراز "فيات 500" الصغيرة جاءت أقل كثيرا من التقديرات الأولية للشركة وهي 50 ألف سيارة سنويا.