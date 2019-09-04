ألمانيا تتخلف عن تنفيذ استقبال آلاف اللاجئين من مناطق الأزمات

بروكسل/برلين - (د ب أ):

تخلفت ألمانيا عن تنفيذ الجدول الزمني الخاص بالاستقبال المنظم لآلاف اللاجئين من مناطق الأزمات.

فقد ذكرت وزارة الداخلية الألمانية ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ألمانيا لم تستقبل على نحو منظم حتى الآن سوى 4800 لاجئ، في حين أنه كان من المخطط أن تستقبل 10200 لاجئ بحلول الخريف المقبل.

وقال متحدث باسم الوزارة: "بسبب تأخر تشكيل الحكومة بدأت الإعدادات التنظيمية المعقدة لاستقبال لاجئين متأخرة".

يُذكر أن الحكومة الألمانية الحالية تولت مهام منصبها عقب ستة أشهر من الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر عام 2017.

وبوجه عام، تتخلف دول الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ خطط الاستقبال المنظم للاجئين، حيث كان من المخطط في الأساس أن تستقبل نحو 50 ألف لاجئ من مناطق الأزمات خلال الفترة من ديسمبر عام 2017 حتى أكتوبر عام 2019. وحتى يونيو الماضي لم تستقبل دول الاتحاد الأوروبي على نحو منظم سوى 34700 لاجئ، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية.

وقالت متحدثة باسم المفوضية لـ(د.ب.أ) إنه تم تمديد برنامج الاستقبال بناء على قرار من المفوضية الأوروبية حتى نهاية هذا العام، مضيفة أنه تم إبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بذلك في مايو الماضي.