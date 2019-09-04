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    طهران تعلن استعدادها لإطلاق سراح 7 من طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة

    09:55 ص الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    طهران تعلن استعدادها لإطلاق سراح 7 من طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة

    ناقلة النفط البريطانية

    القاهرة – مصراوي:

    أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن طهران ستطلق سراح 7 من طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لديها، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

    ويأتي ذلك بعد التوتر السائد بالمنطقة بين مجموعة من الدول الغربية وإيران، الذي اندلع على خلفية احتجاز سلطات جبل طارق البريطانية لناقلة نفط إيرانية.

    واحتجز إيران ناقلة نفط بريطانية منذ أيام، بحجة اختراق قوانين الملاحة الدولية، في خطوة فسرتها القوة الغربية أنها تأتي ردًا على احتجاز الناقلة الإيرانية في جبل طارق.

    ناقلة النفط البريطانية طهران إيران بريطانيا

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