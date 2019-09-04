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    وزير الطاقة الروسي يخطط لزيارة السعودية للتمهيد لزيارة بوتين

    07:54 ص الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    وزير الطاقة الروسي يخطط لزيارة السعودية للتمهيد لزيارة بوتين

    ألكسندر نوفاك

    موسكو - (أ ش أ):

    قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إنه يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية تمهيدا لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض.

    ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن نوفاك قوله للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس،: "أخطط لزيارة المملكة العربية السعودية قريبا لوضع النقاط على الحروف قبل زيارة بوتين إلى الرياض".

    وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد دعا بوتين إلى زيارة الرياض أثناء استقبال الرئيس الروسي له في الكرملين في أكتوبر 2018.

    وأكد المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة الماضية استمرار التحضير لزيارة بوتين إلى السعودية.

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    ألكسندر نوفاك السعودية بوتين وزير الطاقة الروسي

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