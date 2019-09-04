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    وزير الدفاع الأمريكي يوجه خطابا لمجلس الشيوخ بالموافقة على تمويل الجدار الحدودي

    07:21 ص الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    وزير الدفاع الأمريكي يوجه خطابا لمجلس الشيوخ بالموافقة على تمويل الجدار الحدودي

    مارك إسبر

    واشنطن - (أ ش أ):

    وجه وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خطابا إلى مجلس الشيوخ بالموافقة على تحويل 3.6مليار دولار من المخصصات المالية الإنشائية العسكرية لصالح بناء 11 مشروعا ضمن الجدار على الحدود الجنوبية بين الولايات المتحدة والمكسيك.

    وقالت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن إسبر أكد - في خطابه - أهمية بناء تلك المشروعات على طول الحدود الدولية الجنوبية، وتوجيه هذه المخصصات لصالحها لدعم استخدام القوات المسلحة فيما يخص المصالح الطارئة للوطن.

    ويعد هذا تأكيدا للتعهد الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر فبراير الماضي بالحد من المخصصات المالية للمنشآت العسكرية من أجل بناء الجدار الحدودي.

    وانتقد العديد من أعضاء الكونجرس هذا القرار منذ أعلنه ترامب، ووصف تشاك تشومر زعيم الأقلية بالمجلس القرار بأنه "صفعة على وجه أعضاء القوات المسلحة" لأنه يضر بالمشروعات الإنشائية العسكرية بالغة الأهمية لصالح الجدار.

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    مارك إسبر مجلس الشيوخ تمويل الجدار الحدودي الولايات المتحدة المكسيك

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