مادورو يأمر الجيش الفنزويلي بالاستنفار أمام "تهديد كولومبيا بالعدوان"

واشنطن/كاراكاس - (د ب أ):

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو جيش بلاده بإعلان حالة الاستنفار أمام "تهديد كولومبيا بالعدوان على فنزويلا".

وقال مادورو في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "أمرت القوات المسلحة الوطنية وجميع الوحدات العسكرية على الحدود بإعلان حالة الاستنفار البرتقالية ضد تهديد كولومبيا بالاعتداء على فنزويلا"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يشر مادورو إلى ما يعنيه بـ "الاستنفار البرتقالي".