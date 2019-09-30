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    الجعفري: المبادئ المنظمة للجنة مناقشة الدستور تؤكد الالتزام بسيادة سوريا

    07:55 م الإثنين 30 سبتمبر 2019
    الجعفري: المبادئ المنظمة للجنة مناقشة الدستور تؤكد الالتزام بسيادة سوريا

    الدكتور بشار الجعفري

    دمشق - (أ ش أ):

    قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري إن المبادئ المنظمة لعمل لجنة مناقشة الدستور تؤكد الالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها وعدم فرض شروط مسبقة بشأن عملها وتوصياتها، وأن تشكيل اللجنة تجاوز المعوقات التي وضعتها الدول المعادية لبلاده.

    وأضاف الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن السوريين وحدهم يملكون حق مناقشة دستورهم واعتماده دون أي تدخل خارجي أو ممارسات ابتزاز تسعى الى تحقيقها أطراف وحكومات راهنت على زعزعة أمن سوريا واستقرارها.

    وشدد على أن بلاده حريصة على تحقيق تقدم في المسار السياسي بناء على أسس تلبي تطلعات شعبها وهي مستعدة للعمل مع الدول الصديقة والمبعوث الأممي لإطلاق عمل لجنة مناقشة الدستور، مؤكداً أن نجاح أي مسار سياسي في سوريا يتطلب إنهاء وجود القوات الأجنبية غير الشرعي على الأراضي السورية.

    وأشار إلى أن أهم ما تحتاجه دول المنطقة اليوم هو إخماد لهيب كرة النار التي سعى البعض إلى دحرجتها على مدى عقود لزعزعة أمنها واستقرارها ونهب مقدراتها وتشريد شعوبها.

    وأكد الجعفري أن بلاده ستحرر كل شبر من أراضيها من الإرهاب ومن الوجود الأجنبي غير الشرعي بالتوازي مع العمل على مسار الحل السياسي، مشدداً على ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على بلاده.

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    بشار الجعفري سوريا الأمم المتحدة مجلس الأمن

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