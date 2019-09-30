موسكو: القضاء على القوى الرئيسية لداعش وجبهة النصرة في سوريا

القاهرة – مصراوي:

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرخي فيرشينين، إنه جرى القضاء على القوى الرئيسية لتنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين في سوريا.

وأكد فيرشينين، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أنه يجب مواصلة القتال ضد البؤر الإرهابية الأخرى، وخاصة في إدلب.

وقال فيرشينين: "لقد حقق الشعب السوري بمساعدة روسيا، انتصارا حاسماً على الإرهاب. لقد تم تدمير القوى الرئيسية لداعش، وجبهة النصرة [التنظيمان المحظوران في روسيا]، وغيرها من الجماعات التي أقرها مجلس الأمن الدولي كجماعات إرهابية. لكن القضاء على الإرهابيين، بما في ذلك البؤر الكبرى كإدلب، ينبغي أن يستمر، مع أقصى قدر من مراعاة أمن وسلامة المدنيين".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد أنه جرى القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، قائلًا: "تم القضاء عليه مئة بالمئة"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".