المبعوث الدولي: اللجنة الدستورية في سوريا "سيكون لها رئيسان"

كتبت - إيمان محمود:

قال المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الاثنين، إن اللجنة الدستورية المُنتظر تشكيلها كبداية لحل الازمة السورية، ستتكون من رئيسين يمثلان الحكومة السورية والمعارضة.

وأضاف بيدرسون –خلال تقديم إحاطته أمام جلسة مجلس الأمن- إن اللجنة الدستورية ستتكون من ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، مؤكدًا الحرص على أن تمثل كل أطياف الشعب السوري.

وشدد بيدرسون على أن اللجنة الدستورية ستسهم في التوصل إلى حل سياسي، وأن الإصلاح الدستوري في سوريا "يجب أن يرتقي لتطلعات السوريين وتتم الموافقة عليه من الشعب".

واستطرد: "نحتاج إلى حل شامل للأزمة السورية واللجنة الدستورية وحدها لا يمكنها التوصل إلى حل"، مشيرًا إلى أن الشعب السوري يجب أن يشارك في انتخابات نزيهة بمعايير دولية وبإشراف من الأمم المتحدة.

وتعرضت سوريا على مدى أكثر من ثماني سنوات متواصلة إلى حرب مدمرة أودت بحياة أكثر من 370 ألف شخص.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة الدستورية السورية عملها في الأسابيع المقبلة، وسط تباين كبير في وجهات نظر طرفي النزاع إزاء صلاحياتها والمنتظر منها.

وتتألف اللجنة، التي أثارت تسمية أعضائها خلافات بين دمشق والأمم المتحدة على مدى أشهر، من 150 عضواً؛ خمسون منهم اختارتهم دمشق، وخمسون اختارتهم المعارضة، بينما اختارت الأمم المتحدة الخمسين الآخرين، من خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.