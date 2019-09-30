التحالف الدولي: ميليشيات الحوثي تواصل تهديدها للسلم الدولي

القاهرة- (مصراوي):

أعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، أن ميليشيات الحوثي لم تلتزم باتفاق ستوكهولم وتواصل تهديدها للسلم الدولي، وأن الحل السياسي في اليمن يبدأ مع قبول الميليشيات بقرار الأمم المتحدة 2216.

وأضاف في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن "ميليشيات الحوثي تواصل استخدام الحديدة لإطلاق الصواريخ الباليستية"، مؤكدا أن الميليشيات تستعمل المناطق السكنية منصة لإطلاق الصواريخ، حسبما نقلت قناة "العربية" لإخبارية.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي تطلق الصواريخ الباليستية من عمران وصنعاء وصعدة.

وأكد أن كافة المنافذ الإغاثية بالداخل اليمني، سواء البرية أو الجوية أو البحرية، تعمل بكافة إمكانياتها.

وتابع المالكي: "الدول في التحالف تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين".

كما تحدّث عن قيام قوات التحالف بإفشال محاولة حوثية ضد وحدات من الجيش الوطني اليمني.

وعرض العقيد المالكي، عمليات أمنية لاستهداف ومهاجمة عناصر مقاتلة إرهابية وعربة نقل أسلحة حوثية في محافظة صعدة.

وقال إن ميليشيات الحوثي استخدمت تكتيك الدفع بأمواج بشرية من المقاتلين.

ورداً على سؤال حول نشر ميلشيات الحوثي فيديو مؤخرا حول استهداف قوات سعودية، قال المالكي "لا نرد على إعلام الميليشيات الحوثية وتضليله للرأي العام الدولي والإقليمي".

وأضاف "إعلام الميليشيات خرج بمسرحية مؤخرا أطلق فيها إدعاءات مضللة".