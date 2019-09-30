بعد افتتاحه اليوم.. 11 معلومة عن معبر القائم-البوكمال بين سوريا والعراق

كتبت – إيمان محمود

بعد إغلاق دام 6 سنوات، افتتحت كلا من سوريا والعراق، ظهر اليوم الاثنين، معبر القائم-البوكمال الحدودي بين البلدين، أمام حركة عبور البضائع والأشخاص بعد إنجاز كافة الترتيبات بين الجانبين.

وأُقيم الافتتاح في الثانية عشرة من ظهر اليوم، بحضور وزير الداخلية السوري محمد رحمون، ومحافظ الأنبار العراقية وقائد قيادة قوات الحدود وقائد شرطة الأنبار، بعد أن أنهت الجهات المعنية التجهيزات اللازمة لإعادة افتتاح المعبر ليصبح بوابة العبور الرئيسة بين البلدين.

وتربط العراق وسوريا 3 معابر بمسميات مختلفة على الجانبين، وهي معبر ربيعة من جهة العراق، والذي يقابله اليعربية في سوريا، والوليد من جهة العراق، ويقابله التنف على الجانب السوري، والقائم ومقابله البوكمال من في سوريا.

وفيما يلي يستعرض مصراوي أبرز المعلومات عن معبر القائم-البوكمال العراقي السوري..

- يقع المعبر بين مدينة البوكمال السورية بمحافظة دير الزور ومدينة القائم العراقية بمحافظة الأنبار.

- يُعد أهم معبر بري حيوي يربط بين سوريا والعراق من البوابة الشرقية.

- يتصل المعبر شرقًا بالمدن العراقية، أنكا، والقائم، والناحية، وعانة، والحديثة، وهيث وعقبة.

- وغربًا؛ يؤدي إلى حُمص، التي تتصل بمدينة تل كلخ على الحدود اللبنانية الشمالية وكذلك بالساحل السوري.

- لطالما كان المعبر الممر الرئيسي للمسافرين بين البلدين بالإضافة إلى حركة التجارة الهائلة التي تمر من خلاله.

- بعد سيطرتها على عدة محافظات استطاعت فصائل الجيش السوري الحر السيطرة على المعبر في يوليو 2012

- ظل المعبر مفتوحًا حتى سقط في أيدي جبهة النُصرة التابعة لتنظيم القاعدة في مارس 2013.

- في العام التالي؛ 2014، استطاع تنظيم داعش السيطرة على المعبر من الجانب السوري.

- كان المعبر استراتيجيًا بالنسبة لتنظيم داعش حيث يصل بين معقليه الهامين: الأنبار والبوكمال.

- تم تحرير المعبر في عام 2017 بعد القضاء على تنظيم داعش في كلا من سوريا والعراق.

- تم الاتفاق أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ على فتح المعبر لكن كان يتم تأجيل هذه الخطوة لـ"أسباب لوجستية".