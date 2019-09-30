  • عاجل:أسعار الذهب تنخفض في مصر بتعاملات الاثنين.. والجرام يخسر 8 جنيهات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة أسعار الذهب

    ساعة الحسم.. مرشحون لعضوية المفوضية الأوروبية يمثلون أمام البرلمان

    02:57 م الإثنين 30 سبتمبر 2019
    ساعة الحسم.. مرشحون لعضوية المفوضية الأوروبية يمثلون أمام البرلمان

    وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين

    بروكسل- (د ب أ):

    يبدأ فريق الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اختباره الأول، الاثنين، بجلسات استماع أمام البرلمان الأوروبي، وذلك بعد رفض اثنين منهم بالفعل بسبب تضارب المصالح المحتمل.

    ومن المقرر أن تبدأ الإجراءات في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت جرينتش) في اللجان المعنية، وذلك بالمفوض المرشح ماروس سيفكوفيتش من سلوفاكيا.

    وحتى يوم الخميس القادم، سيكون أمام كل مرشح ثلاث ساعات للإجابة على أسئلة النواب الأوروبيين وإثبات كفاءته لشغل المنصب.

    وصوتت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي، الاثنين، لصالح رفض المرشحين المجري لازلو تروكساني والرومانية روفانا بلومب على خلفية وجود تضارب في المصالح.

    أورزولا فون دير لاين بروكسل المفوضية الأوروبية

    الخبر التالى:

    رئيس إندونيسيا مستعد للقاء قادة المتظاهرين المؤيدين للاستقلال في بابوا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان