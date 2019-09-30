مفوض الاتحاد الأوروبي: لم يتم بعد التوصل لاتفاق حول توزيع المهاجرين

روما- (د ب أ):

حذر مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس في مقابلة أجريت معه اليوم الاثنين من أنه لم يتم بعد الاتفاق بشأن إعادة التوزيع التلقائي للمهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا أو مالطا عبر الاتحاد الأوروبي.

واستضافت مالطا الأسبوع الماضي اجتماعا مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا تم فيه اقتراح مشروع لإعادة التوزيع المؤقت من أجل اتفاق أوسع للاتحاد الأوروبي.

وقال أفراموبولوس لصحيفة "الماسيجيرو" الإيطالية إنه في مالطا "حققنا تقدما جيدا في وضع إطار لسلسلة من الاتفاقيات الدائمة والهيكلية، استنادا إلى عمل المفوضية (الأوروبية)" .

وأضاف: "بعد قول هذا، لم يتم التوقيع أو الاتفاق على أي شيء. وكان الهدف هو إعداد وثيقة لتقديمها في الاجتماع القادم (لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي)".

ومن المقرر أن يجتمع الوزراء في 8 أكتوبر في لوكسمبورج.

وتهدف مسودة الاتفاق إلى وضع حد للنزاعات داخل الاتحاد الأوروبي التي عكرت صفو التكتل خلال الأشهر القليلة الماضية حول من يجب أن يأخذ المهاجرين الذين يصلون عبر البحر.

وخلال تلك النزاعات، تم ترك المهاجرين الذين أنقذتهم سفن خيرية ينتظرون في البحر لأيام وأسابيع لأن إيطاليا ومالطا رفضتا استقبالهم قبل أن توافق دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على استقبال بعضهم.